Liis Lemsalu heategevusest: minu nõrkuseks on loomad ja väikesed lapsed 

Liisi sõnul on tema mänedžer Sandra Sersant paar korda öelnud, et Liis ei kujuta ettegi, kui palju tuleb heategevuspalveid tegelikult. „Mind on üks ja aegu on päris raske klappima panna, aga aastas ma natuke teen heategevust ka.“

Liis tunnistas, et tema kaks nõrkuskohta on loomad ja väikesed lapsed. „Kes on alles sündinud siia ilma, nad on alles nii noored, aga juba on nende õlul mingi suur raskus ja probleeb, mida on vaja lahendada. Ma ei ütle, et minuga kokkusaamine on suur lahendus, aga kui see neid natuke õnnelikumaks teeb, on see minu enda jaoks ka väga suur asi.“