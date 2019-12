„Eesti laulul“ karistada saanud artist: see on õppetund kõigile osalejatele 

"Jah, Mariliis Jõgeva oli üks artistidest, kelle lugu läks varem üles.

Küll aga ei toimunud see tahtlikult. Kuna loo avaldamine käib läbi

meie koostööpartneri, kes tegutseb USA's, siis paraku jõudis see vale

ajaarvestamise käigus üles lubatust varem," ütles Kroonikale lauljatari esindaja Mareli Arusalu. "Usun, et see on õppetund kõikidele selleaastastele ja tulevastele osalejatele. Usalda, aga kontrolli kõike ja alati."