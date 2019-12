FOTOD | 2020. aasta Eurovisioni lava on saanud inspiratsiooni Hollandi maastikust 

Lavadisaineriks on taas Florian Wieder, kes võitis konkursi. "Lavakujundus näitab maa ja taeva, mere ja maa ühendust. Horisont ühendab need elemendid ja toimib aknana, mis avab maailma 2020. aasta Eurovisionile," ütleb Wieder portaalile eurovision.tv. "Põrandaplaan on inspiratsiooni saanud kanalitest ja sildadest, mis Hollandis maismaad ja vett ühendavad. Tahame artistid publikule võimalikult lähedale tuua."

"See kujundus on innovatiivne, tagasihoidlik ja funktsionaalselt nutikas. Selle abil on meil võimalik igale osalejale luua erinev välimus, samuti ava- ja lõpunumbrite ning hääletamise ajal," sõnab Eurovisioni korraldusmeeskonna liige Sietse Bakker.