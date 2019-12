Saund EGA TALI TAEVA JÄÄ! 5MIINUST üllatab fänne pöörase jõulukingiga Ohtuleht.ee , täna, 12:59 Jaga: M

5MIINUST Foto: Robin Roots

Räpipunt 5MIINUST valmistub jõuludeks ja nagu usinatele päkapikkudele kombeks, on ka nende käed-jalad detsembris tööd täis. Nimelt on 5Miinusel enda väikestele ja suurtele fännidele rõõmusõnum - jõuludel on oodata uut muusikat!