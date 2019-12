„Tähesõdade“ näitleja on enda silmis nii mees kui naine 

„Ma pole kunagi üritanud keegi teine olla,“ ütles Williams (82) ajakirja Esquire intervjuus. „Pean end üpris värvikaks kujuks, kes ei võta end liiga tõsiselt.“ Siinkohal kasutas näitleja nii mees- kui ka naissoole viitavaid sõnu himself ja herself. „Näen end ühtaegu naiselikuna ja mehelikuna. Olen väga pehme iseloomuga, ma ei karda seda külge näidata.“

Ka Lando seksuaalsuse üle on fännid aastakümneid pead murdnud ja jõudnud järeldusele, et Williamsi tegelaskuju on panseksuaal. Seda kinnitas ka näitleja ja laulja Donald Glover, kes kehastas noort Landot hiljutises filmis "Solo". „Kuidas on võimalik kosmoses mitte panseksuaal olla?“ ütles ta raadiointervjuus. „Seal on ju nii palju asju, millega seksida.“