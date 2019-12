Soome menubänd Sunrise Avenue paneb pillid kotti 

Üle 2,5 miljonit albumit müünud ja lisaks Soomele ka Kesk-Euroopas edu saavutanud Sunrise Avenue korraldas esmaspäeva hommikul Helsingis Clarioni hotellis pressikonverentsi, et lõpetamisest teatada. Haberi kinnitusel oli see ühine otsus, mida vaeti kaua. „Ehkki lõpetame bändina, jääme elu lõpuni sõpradeks“ vahendab Yle.fi laulja sõnu.

Samu oli 1992. aastal 16aastane, kui asutas koos sõbra Jan Hohenthaliga duo Sunrise, millest kümme aastat hiljem sündis Sunrise Avenue.