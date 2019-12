Suri seriaali „Will ja Grace“ täht Shelley Morrison 

Hiljutises intervjuus oli näitlejanna öelnud, et Rosario tegelaskuju meenutab talle ta ema. „Ema armastas loomi ja lapsi, kuid lolle ei kannatanud. Minu jaoks on väga oluline, et saime näidata vanemat Hispaania päritolu naist, kes on tark ja nutikas ja suudab enda eest seista.“