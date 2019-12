VIDEO | Finantsdirektor Jüri Martin: kui paigutame raha sukasäärde, siis paratamatult jookseme ajaga võidu 

Martini arvates pole palju neid, kes usuvad, et dollar, euro, rubla või ükskõik, millist käibel olevat raha on kõige mõistlikum sukasääres hoida.

Samamoodi ei nimeta ta riskivabaks investeerimist kinnisvarasse. Saab vaadelda erinevaid perioode maailma ajaloos ja leida näiteid, kus kinnisvara on muutunud koormuseks, näiteks Detroit eelmise kümnendi lõpus või Jaapan eelmise sajandi lõpus. „Aga tõele au andes on kinnisvara ülemaailmse linnastumise tingimustes tõesti üldjuhul rohkem tagasi andnud võrreldes sellega, kui palju sinna paigutatud on,” tunnistas ta.

Aktsiaturg on siiski riskantsem, kui kinnisvara. Järjest rohkem panustatakse sellele, et aktsia hind tõuseb, mitte sellele, et investeeritud vahendid peaksid hakkama dividenditulu tootma.

„Kui palju on täna selliseid aktsiaid, kuhu investeerides on investoril võimalik prisket dividenditulu loota? Neid on, aga mitte just väga palju. Mida aeg edasi, seda rohkem on neid investoreid, kes loodavad, et aktsia hind tõuseb ja siis aktsiate müügiga teenitakse kasumit. Tihti nii juhtubki, vahel läheb aga teisiti,” sõnas Martin.

Kulda ta otseselt investeeringuks ei pea, vaid käsitleks pigem kui kindlustust, garantiid: „See on vahendite paigutamine päris rahasse. Kui vaatame tänast globaalset rahanduspoliitikat, siis mina ei oska kulla kõrvale teist valuutat panna. Minu jaoks on kuld ikkagi raha, see on väärtuse mõõdupuu.”

Paljud valuutad ei vasta täna aga ühele väga olulisele raha defineerivale kriteeriumile - ressursi piiratusele. Erinevalt teistest valuutadest, on füüsilise kulla kogus piiratud, seega kuld vastab sellele kriteeriumile. Martin käsitleks kulda pigem turvalise rahana, mitte klassikalise investeeringuna. „Kulla soetamise ja õunapuu alla matmise eesmärk on pigem raskete hetkede üleelamine, mitte kiirelt rikkaks saamine,” arvas ta.