GALERII | Andres Dvinjaninov: „Igaühe elus jõuab varem või hiljem kätte see hetk, kui ilmub esimene hall juuksekarv.“ 

„Ilmari, kes on Tampere Töölisteatrist, mängib seda tükki juba üheksa aastat,“ lausus Dvinjaninov pärast lavastuse „Vanuse 50 varjundit“ Tartu Karlova teatris.

Lugu põhineb rootsi kirjaniku ja arsti Rickard Fuchsi menukil „Sa ei näe nii vana välja!“ („Du ser inte så gammal ut!“) ning on saanud juurde ohtralt Dvinjaninovi isiklikke mõtteid.

„Minu tekstis on Ilmari versiooniga kattuvust 50 protsendi ulatuses,“ lisab Dvinjaninov. „Olen seda teksti töödelnud.“ Tõsi, esimene versioon ulatus tal kahetunnise lavalooni, esietenduseks jäi pärast kärpimist alles poolteist tundi. Monokomöödia esietendus mängiti maha naeru rõkkavale täissaalile.

Kohati on see mõistagi naer läbi pisarate,sest kes ikka tahaks endale tunnistada, et vananemise eest pääsu ei ole ning „parim enne“ saab mööda nii ehk naa. Nii jutustabki Dvinjaninov eelarvamustevabalt ja teravmeelselt unustamisest, tervisest, abielust, plastilisest kirurgiast, pidutsemisest, treeninghüsteeriast ja söömisharjumustest. Jutlustab puhast ja valusat tõde, ei midagi võltsi.