Andrei Kontšalovski elutööauhinnast: „Tavaliselt tähendab see karjääri lõppu.“  

„See on esimene auhind, mille ma saan elutöö eest,” ütles PÖFFil kõrge tunnustuse pälvinud Andrei Kontšalovski. „Tavaliselt tähendab see karjääri lõppu,“ nentis 82aastane kineast. Kuid temal, ligi 30 filmi režissööril, on pea uusi ideid täis.

PÖFFI elutööauhind anti Kontšalovskile üle tema uue filmi, itaalia skulptorist ja maalikunstnikust Michelangelost rääkiva „Patu“, linastuse eel. Režissöör ütles, et talle meeldib siinse festivali sümbol - hunt. „Hundid liiguvad enamasti koos. Ka inimesed püüavad seda teha, aga alati ei õnnestu. Ka teie festivali nimi meeldib mulle. Need, kes suudavad üle elada pimedad ööd, rõõmustavad eriliselt, kui saabub kevad.”

Kontšalovski on pärit ülimalt kuulsast perest: tema vend on režissöör ja näitleja Nikita Mihhalkov, isa Sergei aga oli Nõukogude staarluuletaja, kes kirjutas oma kodumaa riigihümnile sõnad lausa kolmel korral. 2009. aastal 96 aasta vanusena surnud Sergei Mihhalkovi aadlisuguvõsas on olnud nii admirale, kubernere kui ka vürste.