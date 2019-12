Freddie Mercury ei öelnudki emale, mis tõbi teda vaevas 

Queeni liider suri 28. novembril 1991 aidsist põhjustatud kopsupõletiku tagajärjel, kuid ei tahtnud, et ema tema haiguse pärast muretseks. Tema ema Jer Bulsara rääkis 2012. aastal The Telegraphi intervjuus, et mõistagi külastas ta poega tema viimastel elupäevadel. "Ta ei pidanud mulle midagi ütlema. Mõistsin, et ta on väga haige."

Kuid aidsidiagnoosi Freddie oma emale ei paljastanud. "Kodus ei arutatud ei tema seksuaalsust ega haigust. Ta kaitses meid, jättes need teemad jutuks võtmata. Praegu on asjad teistmoodi, aga siis olnuks tal väga raske meile kõik ära rääkida ja me austasime tema tundeid."