Louis C.K. ütles Iisraeli publikule, et oleks pigem Auschwitzis kui New Yorgis 

"Oleksin pigem Auschwitzis kui New Yorgis," kuulutas 52aastane koomik tänupüha õhtul. Publik reageeris jahmunud naeru ja aplausiga, kirjutab New York Post. "No ma mõtlen nüüd, mitte siis, kui see avatud oli," lisas Louis, kelle isaisa oli juut.

New Yorgi kõmulehe teatel on koomik parasjagu rahvusvahelisel tuuril, mis peaks ta peavoolumeelelahutusse tagasi tooma. Kaks aastat tagasi kadus Louis areenilt, kui mitmed naised rääkisid New York Timesile, et staarkoomik oli nende silme all või telefoniga rääkides onaneerinud.