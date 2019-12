Evelin Samuel-Randvere: eurolauljana oled sa justkui rahva oma 

Evelin kadus avalikkuse eest pärast Eurovisioni lauluvõistlusel käimist. „Minu jaoks oli tähelepanu liiga palju. Mulle meeldib inimestega teatavat distantsi hoida, aga eurolauljana oled sa justkui rahva oma. Siis sündisid lapsed ja mul oli mingi loodusest pärit reaktsioon, et tahaks oma lapsed nüüd mõneks ajaks ära peita. See tähelepanu oli positiivse iseloomuga, aga hästi intensiivne ja familiaarne. Ma tundsin, et see ei tohiks minu lapsi puudutada. Anna Martaga mul praegu seda muret ei ole.“

Johan pärast tütre sündi muusikuelust pausi võtnud ei ole. „Alguses oli plaan, et kui on suured kontserdid, siis võtan hotellitoa, et magamata ei saa minna. Aga ta on nii sümpaatne tüdruk, et on lasknud mul enne tähtsaid kontserte magada,“ ütles Johan. „Tal on unerütm algusest peale paigas, seda pole olnud, et me tundide kaupa kõnniksime öösel,“ lisas Evelin.