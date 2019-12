Tõeliselt segased lood! Silvia Ilves ja Paul Neitsov käivad kokku ja lahku

„Ma arvan, et ta ei tea, mis tähendab olla minuga. Paul muidugi ütleb, et ta on minusuguseid näinud, aga ta pole kunagi suhtes olnud lastega naisega. Ma ei taha oma lastele uut kasuisa, kelleks ta paratamatult saab, kui kunagi koos hakkame elama,“ ütles nelja lapse ema Silvia Õhtulehele üle-eelmisel nädalal, kui oli sotsiaalmeediasse teinud postituse, et on otsustanud suhte Pauliga lõpetada. „See tunne... kui tahan Pauliga olla, pean võtma seda lastega olemise aja arvelt, sest kui Pauli ja lapsed ühendaksin, oleks tegu juba tõsise suhtega.“

Siis said soovijad Pauli Instagrami story's talle küsimusi esitada ja ühe uudishimuliku inimese küsimusele, kas nad polnudki siis vahepeal lahus, vastas Paul eitavalt. Pühapäeval pani Silvia aga oma Instagramis taas pommi plahvatama, kirjutades muu hulgas, et Paul plaanis talle pärast kolmenädalast suhet Graniitvillas sõrmuse sõrme panna, mis aga siiski ära jäi, kuna Silvia jõudis mehe vahepeal maha jätta. Lisaks paljastas naine, et Paul olla rääkinud, et on valmis vastutust võtma, Silviaga lapsi saama, Tallinnasse kolima ja suitsetamisegi maha jätma, kuna Silviale see ei meeldi.

„Veel eile läksin tema geniaalse rumalusega kaasa, et oma kalleid inimesi lollitada ning see käik näitas, kui suuresti vajab Paul tähelepanu... Kumbki tähistas seda lollust eile õhtul omamoodi - kes neidudega voodis, kes sõpradega väljas. Varastel hommikutundidel kirjutas aga Paul, et sooviks ikkagi minuga pere luua ning jõuludeks kodusoojust. Seda ta ei mõistnud küll, et miks ei võiks ta senikaua kooli direktoriga või tudengineiudega või kellega iganes voodis aega veeta, kuniks ma otsuse teen, et kas jääme kokku või ei...“ kirjutas Silvia ja lisas: „Sain loodetavasti ise ka nüüd aru, et olen tegemist teinud hämmastavalt õrna psüühikaga mehega (seda kinnitab ka Brigita, kellele olen aususe eest tänulik (Brigita Murutar on Paul Neitsovi endine kallim, kellega neil on tütar Loore – toim.)).“ Lisaks kirjutas Silvia, et soovib, et Paul kord oma kodusoojuse leiaks.