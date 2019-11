Inimesed Otsustusvõimetud? Silvia Ilves ja Paul Neitsov jälle paar Ohtuleht.ee , täna, 22:15 Jaga: M

Silvia Ilves ja Paul Neitsov Foto: Erki Pärnaku

Silvia Ilvese ja Paul Neitsovi paarisuhtes möllab tõeline tornaado - novembri algul paljastasid nad Õhtulehe veergudel, et ühine musitseerimine viis neid suhteni. Vaid kaks nädalat hiljem teatas Silvia aga Instagramis, et on otsustanud suhte lõpetada. Tundub, et nüüd on nad aga taas ühise keele leidnud.