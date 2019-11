Urmas Kolsarist sai Sky Plusi loovjuht: ma olen väga närvis 

Urmas tunnistab, et möödunud on üks ärev, kuid mitmekülgselt positiivseid emotsioone pakkunud kuu. Toomas Punaga küll sama jalanumbrit ei jagata, kuid uute ülesannete täitmiseks on mees nii valmis kui vähegi olla saab.

"Ma arvan et need kingad on mulle pigem suured kui väikesed," ütleb Urmas Sky.ee-le antud intervjuus. "Ma olen väga närvis, on erakordne au Eesti juhtivasse raadiomeediagruppi tulla, seega ma olen kerges pabinas juba mõnda aega olnud. Õnneks olen saanud tutvuda olukorraga ja sisse elada. Algus on olnud paljulubav," sõnab Kolsar.