"Sellest on väga suur äri praegu tehtud," tõdeb Kerro, et selgeltnägijad küsivad oma teenuste eest üüratuid summasid. "Pigem kuulata iseennast ja oma lähedasi," ütles Kerro, et lähedased teavad inimest palju rohkem kui selgeltnägijad. "Miskipärast on inimloomus selline, et nad kuulavad võõraid ja panevad võõrad kõrgemale perspektiivile. See on asi, mida ma tahaks inimestest välja juurutada," lausus Kerro.