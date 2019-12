„Eesti laulule“ neli lugu kirjutanud Karl-Ander Reismann: minu eesmärk on noorte ja andekate artistide aitamine 

Shiraga ma kohtusin ühel peol. Ta ütles, et ta on laulja ja ta teadis, et ma olen produtsent. Ta lasi mul oma demosid kuulata ja ütles, et on varem ka Stig Rästaga koostööd teinud. Sain kohe aru, et tal on ikka megahuvitav hääl. Eestis pole ühtegi teist nii erilise häälega naislauljat. Erinevad muusikavaldkonna inimesed ütlevad, et vau, mis hääl. See ongi muusikas tähtis.

Rasmusega olin ma koos Riias laulukirjutamislaagris. Eestist osalesime seal mina produtsendina ning Liis Lemsalu ning Rasmus Rändvee lauljatena. Sõitsime sinna koos Rasmusega autoga, rääkisime juttu, tegime nalja ja saime sõpradeks. Ta lasi mulle enda demosid ja loo “Young” laulu salm meeldis mulle väga, nägin selles suurt potensiaali. Siis mõtlesin loole refrääni, mis just teda artistina esile tooks. Kui Rasmuse mänedžer loo Soome plaadifirma bossidele saatis, oli nende kommentaar: “Superb vocal performance”.

Mäletan, et kui ma esimest aastat Hollandis elasin, nägin Rasmust superstaarisaates, mille ta võitis. Mõtlesin siis, et mida ma peaksin tegema, et kunagi sellele vennale lugu kirjutada. Nüüd siis õnnestus.

Kuidas sinu produtseerimise protsess välja näeb? Kas iga artistiga on täiesti individuaalne lähenemine?

Põhimõtteliselt ei tee ma enam peaaegu kunagi laulu otsast lõpuni ise. Vanasti mõtlesin, et see peaks nii käima, et kirjutan ja produtseerin lood ise valmis ja ütlen artistile, et tule ja laula sisse. Aga kui sul on nii tugevad artistid nagu näiteks Inger ja Stefan, kes kirjutavad ka ise ülihead muusikat, ei tule nad elusees sulle stuudiosse lihtsalt sisse laulma. Teiseks, kui nad seda muusikat laval esitavad, ei tahaks keegi esitada lugu, mis on täiesti teise inimese kirjutatud.

Praegu käib asi nii, et ma saan nendega stuudios kokku, jämmime, katsetame erinevaid ideid, paneme minu ja artisti ideed kokku. See on ühine protsess. Kui artist läheb lavale või annab intervjuud, on tal selle lauluga sügav side ja ta silmad lähevad seda esitades särama.

Kuidas teie tänavused “Eesti laulu” lood sündisid? Stefan rääkis mulle juba varem, et “By My Side” sündis siis, kui sa nuudleid sõid ja tema diivanil lauluviisi ümises.