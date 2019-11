Endel Taniloo: „Tahate, ma teen nüüd ühe suupilliloo ka?“ 

Millalgi 90. eluaasta paiku otsustas skulptor, et tuleks signeerida kõik tööd, mis pika elu jooksul tehtud on. Aga Taniloo loodud skulptuure ja mälestuskive on ju üle Eesti. Eks poeg Urmas siis sõitis isaga ja eks see asi neil omajagu aega võttis. Kui ettevõtmisest kuulsin, läksin vaatama, kas 1971. aastal kirjanik Jüri Parijõe sünnikohta pandud mälestuskivil ka autori allkiri on. Ja tõepoolest – suure põllukivi tagaküljelt leidsin värskelt kivisse toksitud nime. Hea soe tunne tuli mõeldes, kuidas skulptor oma ammu tehtud tööga kohtumas käis.