Endel Taniloo käis korporatsioonis noorust ammutamas 

Mitte kõik vilistlaskoguga liitunud vanemad mehed ei kasvanud organisatsiooniga kokku, aga Endel oli justkui sündinud korporant – elunäinud, erudeeritud, edev ja galantne härrasmees. Tema suvemajas Karepal on peetud Revelia suvepäevi ja veedetud meeleolukaid suveõhtuid tema perekonna seltsis. Kaks korda aastas, korporatsiooni kevad- ja sügispidustustel, oli ta alati kohal. Mängis suupilli ja pidas verbumeid. „Eks te kunagi meenutate, et käis siin üks halli kahupeaga vanamees, kes ajas vigurijutte, aga küll saabub aeg, mil ka ise mõistate, et just noorte keskel olemine annab vanale mehele elujõudu. Mina käin teilt noorust ammutamas,“ tavatses ta rääkida sooniliste, kuid peente skulptorikätega teklit hoides, noored ümberringi temalt omakorda elutarkust ammutamas. Ja nõnda tassisid revelused rõõmuga Endlit tema enda kingitud toolil trepist üles ja alla, et ta Revelia teise korruse saalis kui Fürst von Thoren noorte meeste keskel ikka troonida saaks.