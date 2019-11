Taevakäijad ja hüppajad: usuline ärkamine levitas Eestis kõiksugust kõlvatust 

Taevakäijate liikumine oli ühenduses kogu Euroopas leviva usuärkamisega, mis mujal enamasti pietistlikku vagadust ülistas, aga meil kippus äärmustesse kalduma. Eestvedajad olid peamiselt naised ja tüdrukud, kes magades või meelemärkuseta, vahel ka värisevas ekstaasis olles said nägemusi taevast või põrgust, ja ärgates nähtust ka teistele jutustasid. Mõned teatasid, et nad on lunastajad või imetegijad, mõned ennustasid tulevikku, mõned kutsusid inimesi lihtsalt meeleparandusele. Hoogu võttis värviliste riideesemete ja luksusasjade, eriti hõbeehete, hävitamine.