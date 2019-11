„PUUDUTA MIND“ | Tai lubab varsti oma kodanikel kodus kanepit kasvatada, et seda valitsusele müüa 

"Oleme muutmas seadusi, et lubada vaba meditsiinilise marihuaana kasutust," ütles hiljuti ametisse nimetatud Tai tervishoiuminister Anutin Charnvirakul. „Oleme kindlad, et marihuaana on peagi Tai majapidamiste peamiste põllumajandussaaduste hulgas. Kiirendame seadusemuudatusi. Kuid selleks on oma menetlus.”

Septembris viitas Anutin: "Lähitulevikus saavad pered oma tagaaedadesse istutada kanepipuid nagu igat teist ravimtaime."

2. septembril istutasid Maejo ülikooli teadlased valitsusametnike silime all Tai põhjaosas asuvasse Chiang Maisse 12 000 uut marihuaana seemikut. Asia Times’i andmetel olid seemikud valitsuse meditsiiniteenistuse osakonna poolt.

Ametnikud ootavad, et taimed hakkavad meditsiinilist marihuaanat tootma kuue kuu jooksul. Riiklik Farmaatsiaorganisatsioon (GPO) loodab kasvatada taimi, et koguda piisavalt koostisosi, et toota 2020. aasta veebruariks miljon pudelit kanepiõli, igaühes viis milliliitrit.

Küsimus pole poliitikas?

“Ülikoolist saab keskus, kus tavainimesed saavad õppida kvaliteetse kanepi istutamist ja kasvatamist. Kanep ei ole poliitika küsimus; see on toode, mis on inimeste tervisele kasulik,” sõnas Anutin.