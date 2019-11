Tanja Mihhailova-Saar: „Oleme Mikuga mõelnud, et teine laps võiks peres ka olla.“  

„Inimesed tahavad alati vaba aega, et tegeleda oma hobidega, aga mina selles mõttes ei kurda – minu töö on minu hobi,“ naerab muusik Tanja Mihhailova-Saar, et erilisi harrastusi tal oma igapäevatöö kõrval polegi. „Erinevad põnevad projektid on minu jaoks asjad, mis mulle tõsiselt meeldivad.“ Tõsi, Tanjagi on püüdnud end pöörase tempoga muusikutöö kõrvalt kurssi viia heegeldamise-õmblemise-tikkimisega. Seni tulemuseta. „Olen proovinud kududa ja heegeldada, aga tuleb välja, et mul kasvavad käed hoopis teisest kohast, kui see puudutab käsitööd, mis vajab mingisuguseid normaalseid oskusi. Mul neid ei ole.“

Tanja enda vaba aja kohta käib praegu märksõna „piiratud“. „Seda vaba aega on vähe,“ tunnistab ta naerdes. „Ega ma kurda ka, sest ma tegelen oma hobiga. Kõik see ei ole nii lilleline, et kõik oleks kogu aeg tore. Ei ole! Artistitöö on elukutsena raske tegevus ja see käib 24/7. Nädalavahetusel kella kolmeni öösel tegelesin video monteerimisasjadega. Need asjad võtavad palju aega ja kui kõrval on väike poeg Teodor, siis vaba aega, mil ma ei tegele tööasjadega, on vähem kui enne. Aga õnneks mulle meeldib kõigi asjadega tegelda – nii töö, hobi kui ka koduga.“

Säherdust aega, mil Tanja saaks lihtsalt minna jalutama, pärast paar tundi kohvikus tiksuda ja raamatut lugeda, pole lihtsalt enam olemas. Kõigi artisti- ja teletööde vahelt. „Sääraseid hetki mul enam tõesti ei ole,“ tunnistab ta muretult. „Samas – on aasta lõpp ja aasta lõpus on alati hullud perioodid. Ei ole midagi harjumatut, kõik on tavapärane.“