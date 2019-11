Mihkel Mutt: "Kardetavasti ei saa Tammsaare maailmas kunagi nii populaarseks, kui ta vääriks. Ainus lootus, et teiste maade vaimueliit ta avastab." 

Tammsaare juurde on Mutt jõudnud oma äsja ilmunud raamatus „Töö ja armastus. Tammsaaret tuulates“, mille lävepakuks ongi eelkõige suurkirjaniku peateos „Tõde ja õigus“, aga ka pentaloogia peategelased, kus Mutt talle omase peene elegantsi ja (ja seekord leebe) irooniaga neid avada püüab. Ta rõhutab, et kindlasti ei pretendeeri „Tammsaaret tuulates“ suurkirjaniku kirjandusteaduslikule süvakäsitlusele, vaid et see on pigem mõtisklusraamat, mis kohati väljub „Tõe ja õiguse“ piiridest ning kus ta sirvib ka Tammsaare teisi teoseid, mis kokkuvõttes üldistuvad mõteteks elust ja maailmast.