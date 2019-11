„Simpsonite“ helilooja põhjustas paanika - „See sari saab otsa.“ 

Matt Groeningi loodud „Simpsonid“ on maailma pikim animasari ning kõigi aegade pikim USA komöödiasari. Maikuus jõudis lõpule „Simpsonite“ 30. hooaeg ning legendaarne telepere oli jõudnud 669. osani. Varem olid käinud jutud, et 30. hooaeg jääb viimaseks, kuid tänavu veebruaris kuulutati, et tellitud on ka 31. ja 32. hooaeg. Viimase jooksul jõuab „Simpsonid“ 700. osani. 32. hooaeg peaks 2021. aastal lõpule jõudma 713. episoodiga.

Elfman ütles intervjuus, et „Simpsonite“ menu ja pikaealisus vapustavad teda. „Saage aru, kui ma „Simpsonitele“ muusikat luues kirjutasin ühe napaka pala ning olin kindel, et seda ei kuule eales mitte keegi, sest minu arvates polnud sellel sarjal vähimaidki šansse.“ Elfman oli veendunud, et „Simpsonitele“ tõmmatakse kolme osa järel vesi peale.