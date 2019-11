Saara Pius Meelis Tomsoni kriitikast: ükski mees ei tohiks öelda võõrale naisele, et ta ei peaks lapsi saama 

Meelis Tomson kirjutab blogis, et tahaks nutvaid naisi aidata, aga ta ei oska. "Ega mul siin muud polegi tegelikult öelda. Lihtsalt olen selliseid lugusid ka enne meediast märganud ja need situatsioonid jäävad minu jaoks pisut arusaamatuks. Miks emad nutavad? Mis neid nutma ajab? Mida teha, et enam ei nutetaks? Tahaks lihtsalt selliseid naisi aidata, aga ei oska, sest ma ei tea, miks nad nutavad."

"Minu kogemus 1,4 aasta imetamisega oli lihtsalt väga raske ja iga öö sai magada 2-4 tundi kokku. Heal juhul. Ja tõesti olid mõned korrad, kui olin nõrk. Ma usun, et ma pole ainuke sellise kogemusega. Mehel pole rindu. Ja usu, me proovisime kõike! Aga nüüd on kõik parimas korras ja ammu unustatud!" vastab Saara Instagramis Tomsonile.