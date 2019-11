Modern Fox 35„Viinalaulude pärast ikka oli natuke ütlemist, aga punasele vaibale meid ei kutsutud.“ 

„Ükskord tegin niisuguse vea, et ajasin kuupäevad sassi ja lubasin bändi samal ajal kahte erinevasse kohta. Häda oli selles, et üks esinemine oli Tartus ja teine Tallinnas. Avastasin selle alles nädal aega enne. Siis polnud muud teha, kui jagasin suure bändi pooleks,“ meenutab Modern Foxi veteran Artur Raidmets prohmakat, mida on ansambli 35. sünnipäeval väga lõbus meenutada. Tookord ei teinud see aga väiksematki nalja ei talle ega ka Mart Sanderile, kes pidi tantsuõhtule tulnud inimeste õhtut sisustama kolme ballaadikesega ja püüdis nende aina kasvavat pahameelt ülevoolava jutuga vaigistada.