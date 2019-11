Jeremy Clarkson: Greta Thunberg on idioot 

"Ta on idioot," sõnas Clarkson väljaandele The Sun. "Kullake, see ei lahenda midagi, kui sa käid ringi ja räägid, et me kõike sureme."

Mehe sõnul paneb neiu noori arvama, et autod on kurjast. "Mitte ükski alla 25aastastest, keda ma tean, pole autodest huvitatud - Greta Thunberg on autosaate tapnud. Neile õpetatakse koolides, enne kui nad suudavad öelda "emme" või "issi", et autod on halvad ja see on nende peas kinni."