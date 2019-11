MALLUKA KOHTUJAMAD: üüratud nõuded ja lõputud saagad 

„Ühesõnaga saab lõbus kohtutee ees olema, kuid mind see ei morjenda. Omast arust on see samm meeleheitlik katse oma firma kuvandit päästa, aga tegelikult on nad lihtsalt solvunud, et mingisuguse suvalise sünniaugukatsuja loba enda blogisse kopeerisin. Muuseas, seesama pervert sai trahvi 69 eurot! Seega on odavam Eesti vabariigis naisi ahistada, kui Ekspress Meediat solvuma panna,” kirjutas ta toona end tagasi hoidmata.



Mõned päevad hiljem teatas Mallukas, et 6000 eurosest nõudest on saanud 21 000 tuhat. Kohtusaaga tundub aga lõputu, sest aasta alguses polnud endiselt mingeid edasiminekuid. „Mis mul ikka suhtuda. Nagu kohustusse, mida teha tuleb. Võita või kaotada võivad mõlemad pooled, ennustada ei oska midagi. Autoriõigusi ma ju tõesti rikkusin, aga seda summat, mida nad tahavad, ei saa nad elu sees. Enne ma söön oma mütsi ära, see on nii laest võetud,” kommenteeris Treimann Õhtulehele olukorda aasta alguses.



Kas tänaseks on loos edasiminekuid? „Ei ole paraku,“ vastab blogija napisõnaliselt.