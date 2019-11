K-popi staarid mõisteti naiste grupivägistamiste eest aastateks vangi 

Lauljad mõisteti BBC Newsi teatel süüdi purjus ja teadvuseta olekus noorte naiste grupivägistamises. Lisaks sai Jung (30) karistada abitus olukorras naiste filmimise ja videote jagamise eest grupivestluses. "Ma ei kujuta ette, millist valu ohvrid pidid tundma, kui nad sellest hiljem teada said," nentis kohtunik.

Talendisaatest esile tõusnud Jung ütles oma lõppsõnas, et kahetseb oma rumalust kibedalt. "Nüüdsest elan ainult kahetsuses." Choi on endine ansambli F.T. Island liige. Kohus ütles, et mees ei tundnud pärast purjus ohvrite massilist vägistamist mingit kahetsust.