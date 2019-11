Supermodelli pisipoeg võitles mitu nädalat elu eest 

"Ta otsustas ootamatult tulla 34. nädalal keset ööd kodust kaugel ja loodusest ümbritsetuna," kirjutab modell ja lisab, et kui ta keset tormiööd koos abikaasa Benjamin Larretchega lähima haigla poole kihutas, oleks poeg äärepealt autos sündinud. Abielupaar tundis aga pingelistel hetkedel, et neid ümbritseb tingimusteta armastus ja Jumala arm, "mis hoidis meid oma puhtas valguses".

Beebiga on sestsaadik käidud haiglate vahet. "Oleme palvetanud tema kosumise eest ja lootnud, et ta tugevamaks ja tervemaks saaks," kirjutab ema ja lisab, et on tundnud sel raskel ajal taevaste jõudude kaitset ja juhatust. "Nüüd on meie imekaunis beebipoiss koos meiega, väljaspool ohtu, kaitstud, armastatud ja rahul. Oleme õndsuses ja tänus ning armunud oma inglikesse," kirjutab Petra.