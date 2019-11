Michelle Pfeifferit ülistatakse meigivaba selfi eest 

Foto on pälvinud üle 125 000 laigi, fännijate seas on ka supermodell Naomi Campbell. Paljud nimetavad Michelle'i imekauniks. "Ootan nüüd vananemist rõõmuga," kommenteeris üks Pfeifferi konto jälgija.

2016. aastal väitis Hollywoodi legend, et tema noorusliku välimuse taga on vegandieet. "See on palju-palju tervislikum ning väldid paljusid toksiine, mis su nahka ja keha vanemaks teha võivad," rääkis Michelle ajakirjale Urbanette. "Kui vegandieedile üle läksin, märkasin vahet õige pea."