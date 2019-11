Kunstnik Kalev Mark Kostabi näitab end tõelise multimehena 

New York Posti teatel komponeeris Kostabi uuele plaadile üheksa pala ning mängis selle salvestamisel maailmaklassi New Yorgi muusikute saatel Steinway kontsertklaverit. Orkestriheliloojana debüteerib Kostabi kuulsas Carnegie Hallis 3. märtsil.

USA kõmuleht märgib, et 1980. aastate New Yorgi kunstisensatsiooni Kostabi taieseid on nii Metropolitani kunstimuuseumi, MoMa kui ka Guggenheimi kollektsioonis.