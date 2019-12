HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | 60. verstaposti ületav Üllar Luup on aktiivne nii Tinderis, kui ka rahvatantsuringis Pääsuke 

See, kuidas minust Üllar Luup sai, polegi väga põnev. Palju naljakam on see, kuidas minust sai Anatoli Aksjonov. Nimelt oli mu isa perenimi Aksjonov ja nii sain minagi selle perenime. Ema tahtis mulle nimeks panna Toivo, loomulikult oli ka isa sellega nõus. Minu ema läks siis Sverdlovskis perbüroosse ehk perekonnaseisuametisse ja kirjutas paberile minu nime - Toivo. Perbüroo ametnik vangutanud imestunult pead ja öelnud, et Toivo ei ole mingi nimi. Paneme lapsele nimeks hoopis Anatoli. Ja enne kui ema jõudis vaidlemagi hakata oli ametnik paberid juba ära täitnud ja nii saigi mu sünnijärgseks nimeks Anatoli Aksjonov.

Samal teemal Inimesed HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Näitleja Märt Koik võtab paljaks ja vabandab Varro Vooglaiu ees Üllar Luubiks sain alles siis, kui olin oma esimesest naisest lahutanud. Perenime valik oli lihtne – võtsin ema neiupõlvenime Luup. Aga Anatoli Luup tundus minu jaoks väga kentsaka nimena ja ühel päeval otsustasin mõlemad nimed korraga ära muuta.

Esialgu plaanisin uueks eesnimeks võtta Anton. See kõlanuks minu endise nimega sarnaselt ja uskusin, et ehk leevendab see ka pisut uuele nimele üleminekut. Töötasin tollal Eesti Eriteenistuses, kus valvasime erinevaid ministeeriume ja välissaatkondi. Olin parajasti paarimehega koos välisministeeriumis valves, kui ma telefonitsi ühele neiule helistades innukalt oma nime muutmisest kõnelesin.

Niipea, kui olin kõne lõpetanud, ütles mu paarimees, et tehku ma mis tahan, aga Antonit nimeks võtta ei tohi. Selgus, et sõber oli juba aastaid numeroloogiaga tegelenud ja selgitas, et Anton on tervistkahjustav nimi – pidavat palju haigusi kaasa tooma. Hakkasime siis koos otsima mulle õiget nime. Katsetasime Antonyt ja Antit ja Andyt, aga ükski ei olnud mokkamööda.

Noh, otsustasime siis proovida täiesti tähestiku teisest otsast. Näiteks Üllas. Aga nii kõlavat nime ma ikka ei tahtnud ja seepärast lasin esialgu proovida nime Ülar. Ülar Luup oleks olnud hea teadlase nimi, kinnitas ka mu paarimees. Teadlase nimega ei osanud ma esialgu midagi peale hakata. Olin siis juba 32 ja ega mul seda uurimisjanu kah selleks ajaks enam polnud. Panime siis Ülarile ühe l-tähe juurde ja paarimees kiitis, et see on väga hea ajakirjaniku nimi. Nii ma endale uue nime saingi ja täna olen ajakirjanik kah.

TTV reporter Üllar Luup Foto: Tiina Kõrtsini

Üllar on üks vähestest reporteritest, keda Tallinna TV koondamistelaine ei kõigutanud.