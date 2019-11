Inimesed Jaan Manitskist lahutanud Anneli Urge: olen tänulik, et ta on minu elus endiselt alles Eesti Päevaleht , täna, 09:56 Jaga: M

Anneli Urge ja Jaan Manitski Foto: ARNO SAAR

"Usun, et keegi pole õnnelik, kui miski lõpeb. Kuid see ei tähenda, et lõpeb lahutatud inimeste vaheline suhtlus," räägib Anneli Urge, kes lahutas kolm aastat tagasi Jaan Manitskist.