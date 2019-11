Inimesed Tauno Kangro: Endel Taniloo oli heas mõttes vanakooli mees Jaanika Vilipo , täna, 11:56 Jaga: M

Tauno Kangro Foto: Daisy Lappard/Naisteleht

"Kindlasti on see kurb kaotus. Aga eks me kõik ole surelikud - tal oli juba aastaid ka," lausub skulptor Tauno Kangro, jagades meenutusi Tartu legendaarset sklulptorist Endel Taniloost, kes lahkus meie seast 28. novembril. Jaanuaris oleks härra saanud 97aastaseks.