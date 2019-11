Presidendi teenetemärk põhjustas Sofi Oksanenil suuremat sorti kleidipaanika 

Soome telestaar Maria Veitola ööbis oma saate "Yökylässä Maria Veitola" raames Eesti päritolu menukirjaniku Sofi Oksaneni juures Helsingis Kallio linnajaos. Saade jõuab eetrisse järgmisel kolmapäeval, kuid Ilta-Sanomat avaldab sellest juba huvitava seiga. Nimelt käis Veitola koos kirjanikuga tema stammdisaineri Aurora Raiskineni juures - Sofi vajas oma uue raamatu "Koirapuisto" esitluseks kleiti. Teleajakirjanik uuris tandemilt, kas nende koostöös on ette tulnud ka viimase hetke kleidipaanikat.

Raiskinen meenutas, et 2012. aasta Soome presidendiballi kleidiplaanid lendasid ootamatult vastu taevast, kui Sofi pälvis president Sauli Niinistölt Pro Finlandia - Soome Lõvi rüütelkonna teenetemärgi kirjanikele ja kunstnikele. "Sa said Pro Finlandia, aga meie plaanitud kleit pidi sobima Eesti teenetemärgiga [Maarjamaa Risti IV klassi teenetemärk, mille Sofi pälvis 2010]. Kõik need värvid ja muu," rääkis moekunstnik. "Sa helistasid ja ütlesid: mul on hea ja halb uudis. Ma olen saanud Pro Finlandia. Siis me natuke ikka kirusime," meenutas Raiskinen.

Disainer rääkis, kuidas nad keset ööd Sofi elutoas guugeldasid, kuidas Pro Finlandia välja näeb. "See anti ju üle alles 6. detsembril. Et milline kinnitus tal on," seletas Raiskinen.

Viimaks kandis Sofi 2012. aasta Soome iseseisvuspäeva vastuvõtul lillat õhtukleiti, mille õlapaelal oli orden. Tema efektne juuksekaunistus äratas toona ohtralt tähelepanu. Kirjanik märgib, et teenetemärgid on rasked, aga naiste õhtukleidi materjal õhuke. "Teenetemärgid on disainitud meestele, mitte naistele. Frakiga poleks mingit probleemi."