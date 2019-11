Inimesed Ita Ever: võtan iga päev jääkülma dušši - ma ei ärka muidu üldse üles Kroonika , täna, 07:53 Jaga: M

Ita Ever Foto: Teet Malsroos

Draamateatri grand old lady Ita Ever räägib Kroonikas, et igikestva nooruse saladust tal ei ole. Aga mõned nipid siiski on, mis aitavad päeva hea hooga alustada.