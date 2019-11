Epp Maria Kokamägi tõi Maarjamaa valguse Jaani kirikusse 

„Selle näituse idee ja ettepaneku tegi kiriku poolt Erkki Juhandi, kes on varem korraldanud mu näitust Viimsi kirikus. Olen kunagi ammu olnud väljas ka Tõrva kirikus, mida korraldas Ilmar Kõverik,“ räägib Epp Maria, et see ei ole tal esimene kord oma maalid kirikuruumidesse üles riputada.

Püsivalt võib tema teoseid näha tema Haapsalus asuvas galeriis, aga näituseid teeb ta väljaspool oma galeriid siis, kui talle selline ettepanek tehakse.

„Ise ei ole ma ühtegi pakkumist pidanud tegema,“ sõnab kunstnik.

Näitus „Valgus Maarjamaal“ kätkeb endas kümmet maali, mis valmisid sel aastal spetsiaalselt Jaani kiriku galerii tarvis.

„Seal on nõudlik ja pühalik interjöör ja sellele mõeldes sündisid nii maalid kui ka näituse nimi. Et loodus keerab valgust meie päevades aina vähemaks, ongi mind inspireeriv teema valgus,“ ütleb Epp Maria, et teda mõjutab ümbritsev looduse seisund alati kõige rohkem.

„Seega on maalidesse kandunud sügisest kanarbiku tooni, vasekarva pruunikaspunaseid sügisvärve, külmalt veiklevat talvist merehalli ja aeg-ajalt pilve vahelt hetkeks välja välgatavat valgust. Valgus on nendes maalides saanud nagu keha ja hinge, teda saab süles hoida kinni, et ta ei kaoks nii ruttu. Või on ta unistusliku suure pilvena rippumas kidura kadakase kivise rannamaastiku kohal. Ja kõige selle keskel toimetavad inglid, kes sätivad end talveunne või mõni toimekam teeb esimest lund tumerohelise metsa kohal nagu võlur härmatises,“ sõnamaalib kunstnik oma värsket loomingut.

Näituse kuraator, Tallinna Jaani kiriku galerist Erkki Juhandi ütleb, et galeriis on aastas ligi kaksteist näitust.