Inimesed „Rannamaja" Merylin aktipiltidega teenimisest: teoreetiliselt ma tööl käima ei peaks

Merylin Nau Foto: Merili Kevvai

"Rannamajast" tuntud Merylin Nau teatas mõni aeg tagasi, et on loonud lehele Onlyfans lehekülje, kuhu laeb üles aktifotosid, mille nägemise eest tuleb maksta. Veidi hiljem andis naine teada, et annetab suure osa tulust loomade varjupaigale. Nüüd paljastab Merylin Kroonikas ka kui palju ta nendega teeninud on.