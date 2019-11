Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas eestisakslased merel Hitleri-natse valisid 

Tallinna oli tulnud aurik Danzig, võtmaks peale Saksa alamad, et viia nad eksterritoriaalvetesse riigipäeva valima. „Danzigi siiasõiduga ja sakslaste hääletamisega on tekkinud teatud raskusi. Inimjulgeoleku konventsiooni ja meie sadamamääruste järgi on veeteede valitsus vastutav selle eest, et õnnetusi ei juhtuks. Danzig on aga kaubalaev ja suurema hulga reisijate pealevõtmine talle lubamata,“ märgib Postimees.

Saksa saatkonnaga lepiti siis kokku, et Danzigile võib minna kuni 500 inimest, kui aurikul on piisavalt päästepaate ning merel ollakse päevavalgel ja koos saatelaevaga. Postimees muretses nüüd, et Tallinna sõitis kokku kaugelt üle pooletuhande sakslase.

Laevale läks koos meeskonnaga siiski vaid 323 inimest, kes viidi Naissaare taha. Kolm inimest otsustas seal, et hääletama ei hakka. 315 häält anti Hitleri natsiparteile. „Kuna aga riigisakslasi elab Eestis palju rohkem, siis võib arvata, et valimistest mitteosavõtnute seas on ka neid, kes praegust Saksamaa korda ei poolda,“ võttis Postimees kokku.