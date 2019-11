PÄEVAHOROSKOOP: reede, 29. november 

Saad ootamatus olukorras vastassoo tähelepanu osaliseks. Paraku pole see seda tüüpi tähelepanu, nagu sa oodanud oleksid. Seetõttu võid tunda kiusatust põgeneda.

See, et sa tead, kui hea sa oled, ei mängi täna eriti suurt rolli. Pead seda ka teistele tõestama, aga pelgalt ilusast naeratusest ei piisa. Vaja on konkreetseid tegusid.