TIMMERI TAROSKOOP 2.–8. DETSEMBER | Skorpion hädas suhetega, Kaljukits solvub omaette 

SKORPION on sel nädalal suhetega hädas. Keegi, kellest te väga hoolite, on kuidagi tõre ja eemalolev. Püüate mis püüate, aga teete sellele suhtele lõpu. Ei saa asja. Nädala keskel tundub teile, et kõik on valesti ja pahupidi, energia on nullis, aga ei jää te konutama, ajate selja sirgu ja rühite edasi. Nädalavahetus toob häid uudiseid.

KALJUKITS üritab sel nädalal järjekindlalt jätta kõigile muljet, et tal on suur armastus ja meeletult romantikat. Armastus ongi, aga kirge selles suhtes ei ole. Tegelikult on teil mure, et oma kaaslaseni üldse kuidagi jõuda, ta on käeulatusest kaugemal, nii tunnete hinges. Nädala teises pooles püüate kõigest hingest teda hellitada ja hoida, aga ikka on kuidagi kaugel. Hinges tunnete soovi kõik sinnapaika jätta, aga kahjuks loeb teile teiste arvamus liiga palju. Solvute omaette.