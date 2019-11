Karm kaotus! Mallukas peab lisaks valurahale tasuma ka üüratu kohtuarve 

Selline otsus pani Malluka aga mõtlema ühiskondlikke seisukohtade peale, sest tema arust on see kindel märk sellest, et teiste aitamine ja enda uskumuste eest seismine on taunitav. „Ühiskond üsna kindlalt ütleb seda, et sa ei tohi oma uskumuste eest seista, sest sind antakse kohtusse ja sa faking kaotad. Olenemata sellest, kuidas ma seda asja tegin, minu mõte ja tahe olid head. Jah, läksin super emotsionaalseks selle käigus aga lõpptulemus on see, et mina olen süüdi. Ühiskond ütleb, kui see ei ole sinu asi, ära torgi seda. Ära aita teisi. Lihtsalt hoia endale oma asjad ja kui see pole sinu asi, siis hoia eemale. Nii me elamegi ühiskonnas, kus sa ei lähe kellelegi appi, ei astu kellegi kaitseks välja, sest sina oled see kes on jamas. Õppisin seda nüüd omast käest!“ on ta otsuses pettunud.