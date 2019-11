Vokaalmuusika sõprade pidupäev: Jõulujazzile tulevad Accent ja Kurt Elling  

Just seepärast, et Accenti kõla on kaunis ja energia nooruslik, kutsus Estonian Voices nad mullu oma külaliseks kontserdile „Paneme aja seisma“. Nüüd on Accent kuulajate ees värske täispika kavaga. „Kuus häält, viie maa – USA, Kanada, Inglismaa, Prantsusmaa ja Rootsi muusikud, keda ühendab huvi ansamblilaulu vastu, kohtusid internetifoorumis ja hiljem juba stuudios. Äsja andsid nad välja oma kolmanda albumi „Christmas All The Way“. Kompaktne kõla meenutab Jõulujazzilgi triumfeerinud legendaarset Take 6-i. Accent on uue põlvkonna äge ansambel. Nende vokaalseaded on oma harmooniliselt keelelt tõeline maiuspala ja vokaaldžässi kõrgpilotaaž,“ tutvustab Erm. Tema sõnul on igaüks neist muusikuist omal maal omas valdkonnas tunnustatud tegija – näiteks prantslase Jean-Baptiste Craipeau anne avaldub sooloprojektides, tema videoid on vaadatud üle miljoni korra. Kanadalane Danny Fong on kogunud YouTube’is miljon kakssada tuhat vaatamist Pokemoni tunnuslaulu esitamisega.

Samal teemal Naisteleht | Inimesed Näosaate Marianne Leibur: tuttav veel mitte, tuttavam küll Ermi sõnul saabub tänavusele Jõulujazzile ka Ameerika vokaaldžässi kuningas Kurt Elling, kes on parima meeslaulja tiitli pälvinud kriitikuilt rohkem kui tosin korda. Kümme korda on ta nomineeritud Grammy auhinnale ja võitnud selle 2010. aastal albumiga „Dedicated To You“. Tema viimast heliplaati „The Beautiful Day“ on nimetatud üle aastate haaravaimaks jõulualbumiks. Elling esineb Solarise kontserdimajas 10. detsembril.

Jõulujazz pole unustanud ka lapsi ja nii võib Ermi sõnul 7. detsembril veeta terve päeva Kumus, kuulata koos lastega Meelika Hainsoo & Paul Danieli juhitud perekontserti „Kes aias?“, vaadata näitusi ja kaaluda siis, kas jääda ka õhtusele kontserdile. „Väikesed muusikasõbrad saavad kindlasti laulda, tantsida ja mängida. Kumu kontserdil kõlavad tuntud pärimuslikud laulumängud. Kuidas mängitakse Vastseliina laulumängu „Kes aias“, seda teavad kõik, aga kuidas käib sikamäng või „Jänese õhkaminõ“, saab õppida kohapeal,“ lubab Erm ja soovitab täiskasvanutel seejärel lapsed koju viia ja tulla kuulama Argentina helilooja, tšellisti ja pianisti Sebastian Plano ainulaadseid helimaailmu.

Plano seni kõige ambitsioonikama teose „Verve“ andis hiljuti välja plaadifirma Mercury KX ja juba on album nomineeritud Grammy auhinnale. „Teos sündis lausa kaks korda. Nimelt varastati 2013. aastal Plano autost kõvakettad salvestatud materjaliga ja isegi 5000dollariline vaevatasu ei meelitanud näppajat muusikat tagastama. Sel kevadel otsustas Plano teose mälu järgi taastada ja see jõudis uuel kujul albumile,“ tutvustab festivali peakorraldaja ühe plaadi üsnagi uskumatut sündi. Novembris andis Plano Euroopa riikides juba 11 kontserti, detsembri esimene kontsert on tal aga just Tallinnas Jõulujazzil.

Välismaiseid artiste on Jõulujazzil tänavu Brasiiliast, Ameerikast, Argentinast, Indiast, Kreekast, Poolast, Soomest, Kanadast, Prantsusmaalt, Inglismaalt, Taanist ja Rootsist. Mõistagi on kohal Eesti tipud, oma uute kavade ja albumitega esinevad teiste hulgas Raul ja Marie Vaigla, lauljatarid Marianne Leibur, Karmen Rõivassepp ja kitarrilegend Ain Agan.

----------------------------------

Estonian Voices läheb tuurile

Estonian Voices annab kavaga „Jõul ja laul“ 19.–30.detsembrini kontserte üle Eesti. Nende kava sisaldab jõululaule ja pühadehõngulist omaloomingut. Ansambli asutaja Kadri Voorand kommenteerib kontserdisarja nõnda: „Mina olen üks neist, kes jõululaule sellel aastaajal kindlasti kuulata ja laulda armastab. Pühademeeleolu lööb peas mingid tähtsad asjad õigesse järjestusse ja südame muusika jaoks tekib mingi kindel ruum ja aeg. Ansambli kavas on just need laulud, mis seda õiget tunnet kõige tugevamini esile kutsuvad, nagu „Sõitsid saanid, sõitsid reed“, „Talveöö“ ning isegi „Äpu näärilaul“. Meil on oma kambaga kooslaulmisest ja koosolemisest niisamagi tohutu rõõm. Loodame seda mõnusat tunnet ja ilu oma hinges ka kuulajatega jagada.“

---------------------------------

Joel Remmel 30