PÖFF käib ka Tartus: ülikoolilinnas on festival väiksem, kuid see-eest kompaktsem 

Tänavu näidatakse kõiki Tartus toimuvaid seansse Elektriteatris ja Athena keskuses. Mõlemad on festivali ajal Elektriteatri vastutuse ja hoole all. „Athena keskusesse ehitasime festivali ajaks taas moodsa kinovõimekuse sisse,“ ütleb Elektriteatri üks eestvedajaid Andres Kauts.

Kuidas me hakkama saame? Tahaks loota, et hästi. Ega muidu festival uuesti meie juurde tagasi tuleks. Igatahes pingutame selle nimel tugevasti. Eks aastatega on ka kogemust kogunenud ja tunneme ennast päris kindlalt festivali seansse hallates,“ leiab väärtkino eestvedaja.

Mõistagi on Tallinna ja Tartu PÖFF-il üksjagu vahet. Kauts toob välja, et just väiksus ja kompaktsus sobivad hästi Tartu PÖFF-i iseloomustama. „Sellel aastal asuvad ka mõlemad festivali filme näitavad kinod üksteisest mõne minuti kaugusel. Seega on justkui üks keskne festivaliala ning vaatajal on väga lihtne kinode vahel liikuda,“ ütleb ta.

Tartusse jõuab PÖFF-i ajal natuke üle saja filmiseansi. Seda on märksa vähem kui Tallinnas. Vaataja jaoks on see Kautsi sõnul kindlasti palju hoomatavam. „Tartus toimub ka vähem glamuuri- ja industry- ehk filmitööstuse sündmusi. Seega on põhirõhk headel filmidel ja filmivaatamisel – kõrvaltegevusi on vähem. Tudengid on alati osa kõigist Tartus toimuvatest sündmustest, kuid nende osakaal on tihti võib-olla ületähtsustatud. PÖFF-il on palju regulaarset publikut, kes on festivalil käinud viis, kümme või isegi rohkem aastaid. Julgeksin öelda, et tudengieast välja kasvanud ja Tartu põhielanikud on festivali põhikülastajad. Publik sõltub kõige rohkem muidugi konkreetsest filmist. Erinevatel filmidel käib väga erinev publik,“ avab Kauts Tartu PÖFF-i eripära.

Kas aga on võimalik panna Tartus PÖFF-i ajal valitsevat atmosfääri kuidagi sõnadesse? „Soe, tegus ja natuke rahulik. Pigem veidi intiimne – regulaarsem festivalikülaline õpib kiiresti tundma samu nägusid kinosaalis ja vabatahtlikke piletileti taga. Kinosaal saab koduseks ja kuna inimene käib palju samas kahes saalis filme vaatamas, siis hakkab ta märkama väikseid detaile,“ märgib filmimees. Tema sõnul on Tartus võrreldes Tallinnaga vaatajate hulgas rohkem hobivaatajaid ehk suuri filmisõpru. Võrdluseks: Tallinnas annavad publiku hulgas tooni need, kes vaatavad filme töistel põhjustel, näiteks kriitikud, kinotöötajad, filmitegijad ja rahvusvahelised külalised.

-------------------------------