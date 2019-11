Dilaila kolumn / Spioon Dilaila  

Kindlasti keeled, et siis oma päritolu salata. Soome keelt ma ju oskan, inglise keeles tean isegi, kuidas erinevaid aktsente järele teha. Natuke rootsit pursin ka, ja no vene keeles saan ka mõned asjad aetud, näiteks taksojuhile juhiste andmises olen täitsa käpp.

Ning loomulikult kolleegid! Kas keegi on näinud mõnda koledat spiooni? Põhimõtteliselt on töö sisu päev läbi ilusate meestega hängimine. Ja hiljuti nägin ma unes, et olin ühe kuulsa naissportlasega lesbisuhtes. Nii et ega ma ilmselt ilusatest naistestki ära ütleks.

Mu maailm varises aga kokku, kui tuli välja, et sõbrantsi eriti luuserist kutt on kapo palgal. Jään ikka vist oma päevatöö peale.

Ahjaa, kas te ei ole kunagi vaadanud kahtlustavalt neid kolleege, kes alati oma sünnipäeval vaba päeva võtavad? Sõbrants seletas selle fenomeni mulle hiljuti lahti. Kuna sünna tähendab kohustuslikku sotsialiseerumist, kohmakate õnnitluste punastades vastuvõtmist ning kõige halvemal juhul terve kollektiivi ühislaulmist, siis on vaba päev kõige lihtsam viis selle vältimiseks. Kas arvate tõesti, et neil on mingid eriti lahedad plaanid, nagu šampanjalõuna? Ei, nad istuvad kassi ja raamatuga kodus ning tunnevad uhkust, et on jälle suutnud sotsiaalsetest konventsioonidest kõrvale hiilida.