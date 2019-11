Ungari ei osale Eurovisionil, sest see on liiga gei? 

Eurolaulueksperte Ungari taandumine enam ei üllatanudki, sest oktoobri lõpus oli ilmnenud, et kohalikul lauluvõistlusel „A Dal 2020“ valitakse üksnes Ungari aastahitt, mitte aga eurolaulik, nagu oli kombeks varasematel aastatel. Ent aina valjemaks muutuvad kuuldused, et riigis, mille peaminister Viktor Orbán on kuulutanud ametlikuks poliitikaks traditsiooniliste perekondade abistamise ja iibe tõstmise, on Eurovisionile ametlikult selg pööratud. Ungari parlamendi spiiker võrdles laste adopteerimist samasooliste perede poolt pedofiiliaga, valitsusmeelne telekommentaator aga nimetas Eurovisioni homoseksuaalseks laevastikuks. Ta lisas, et lauluvõistlusest loobumine soodustaks ungarlaste vaimset tervist.