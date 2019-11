Omaksed kinnitavad kuuldusi, et staarkokk suri peatrauma tagajärjel 

Jamie Oliverile ja Gordon Ramsayle telekokanduses teed rajanod Rhodes, kes oli juba 26aastaselt teeninud esimese Michelini tärni, suri Dubais, kus ta on aastaid elanud ja töötanud: tal oli seal kaks restorani. Värvikal staarkokal oli käsil uue telesarja väntamine. Sarja tegijad teatasid, et Garyt oli tabanud võtete vaheajal oma kodus haigushoog. Ent Briti kõmuajakirjanduses levisid kuuldused, et Rhodesile oli saatuslikuks saanud kukkumine.