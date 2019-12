Eesti-Läti koostöö pürib Oscarile! Dokumentalist: filmisime Venemaal inimesi, kelle jaoks orjus on ainus võimalus ellu jääda 

Eesti-Läti koostööfilm „Surematu“, mille peaprodutsent on Riho Västrik, on puudutanud nii filmikriitikuid kui tavavaatajaid – see pälvis Karlovy Vary rahvusvahelisel filmifestivali peaauhinna ning kandideerib tänavu Oscari nominendiks. Kes on aga selle režissöör 30aastane Ksenija Ohhapkina, kes lööb laineid dokumentaalfilmi maailmas?

Ksenija Ohhapkina on sündinud 1989. aastal ja oma osa „Surematu“ loomisel mängisid tema enda lapsepõlvemälestused. „See on film inimestest, keda on mõjutanud propaganda“, on režissöör öelnud. „Pärast selle filmi tegemist mõistan ma ise ka paremini, mis Venemaal toimub, miks inimesed toetavad valitsust ja poliitsüsteemi, mis tegutseb nende ja nende laste vastu,“ on noor filmitegija öelnud.